'A Escrava Isaura' e 'Caminhos do Coração' batem recorde Novelas da tarde da Record TV tiveram os melhores resultados desde a estreia do horário, em 2015 Famosos e TV|Do R7 22/11/2019 - 17h53 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h34 )

As novelas da tarde da Record TV batem recorde de audiência desde a estreia do horário de exibição em 2015.

Começando por A Escrava Isaura, a trama acumula 6.5 pontos na Grande São Paulo, ultrapassando todas as suas antecessoras na faixa das 15h com iguais quantidades de capítulos. Escrita por Tiago Santiago e dirigida por Herval Rossano, a novela apresenta suas melhores performances nas seguintes capitais:

::: Em Salvador (BA), a novela liderou a audiência com 13,3 pontos de média contra 8 pontos da segunda colocada;

::: Em Belo Horizonte (MG) garantiu o primeiro lugar com 10 pontos de média contra 8 da concorrente.

‌



::: E em Belém (PA), a trama fechou com 8,3 pontos de média, consolidando a vice-liderança isolada, já que a concorrente marcou média de 6,7 pontos.

Nas 15 regiões metropolitanas do Painel Nacional de Televisão (PNT), a reapresentação de A Escrava Isaura foi assistida, ao menos durante 1 minuto, da reestreia, em 7 de outubro, até o capítulo do dia 18 de novembro, por 23,167 milhões telespectadores.

‌



JáCaminhos do Coraçãoacumula 5,6 pontos na Grande São Paulo, assegurando assim, a vice-liderança isolada.

Além do PNT, Caminhos do Coração confere ao segundo horário de novelas desempenho recorde dentre todas as produções da faixa em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Distrito Federal, Goiânia, Campinas e Florianópolis:

‌



::: Em São Paulo (SP) a novela atingiu 5,6 pontos de média;

::: No Rio de Janeiro (RJ) marcou 7,1 pontos;

::: Belo Horizonte com 8,7 pontos de média;

::: Porto Alegre marcou 3,9 pontos de média;

::: Salvador atingiu 12,4 pontos;

::: Curitiba com 4 pontos;

::: No Distrito Federal alcançou 6,3 pontos de média;

::: Em Goiânia marcou 6,8 pontos;

::: Campinas marcou 5,1 pontos

::: E Florianópolis fechou com 4,1 pontos de média.

E nas 15 regiões metropolitanas do Painel Nacional de Televisão, a reapresentação de Caminhos do Coração foi assistida, ao menos durante 1 minuto, da reestreia, em 18 de março, até o capítulo do dia 18 de novembro de 2019, por 39 milhões e 550 mil telespectadores.