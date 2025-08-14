‘A Escrava Isaura’ é vice-líder absoluta no Rio e em SP
A trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, marcou 7 e 6,2 pontos, respectivamente
O capítulo de A Escrava Isaura, que foi ao ar nesta quarta-feira (15), ficou no segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro.
Exibida na faixa das 15h16 às 16h, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, consolidou, no Rio de Janeiro, o segundo lugar absoluto com média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 17%. A terceira colocada ficou com 6 pontos de média.
Em São Paulo, registrou média de 6,2 pontos, pico de 9 pontos e share de 15%. Foi vice-líder absoluta. Ficou um minuto isolada e outro minuto empatada na primeira posição. A terceira colocada ficou com 5,5 pontos de média.