'A Escrava Isaura' é vice-líder isolada de audiência em São Paulo Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a produção da Record TV é reprisada de segunda a sexta-feira nas tardes da emissora Famosos e TV|Do R7 28/10/2019 - 16h17 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h26 )

Novela é reprisada de segunda a sexta-feira

A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado de audiência, na sexta-feira (25), em São Paulo.

Na faixa das 15h16 às 16h02, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, na capital paulista, média de 6 pontos, pico de 8 pontos e share de 14%. A terceira colocada marcou média de 5 pontos.

No Rio de Janeiro, a produção consolidou o segundo lugar com média de 6 pontos, pico de 9 pontos e share de 15%.