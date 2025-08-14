‘A Escrava Isaura’ é vice-líder isolada em São Paulo e no Rio de Janeiro Reprise da trama da Record TV, escrita por Tiago Santiago e dirigida por Herval Rossano, garantiu o segundo lugar na audiência Famosos e TV|Do R7 09/01/2020 - 14h21 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h18 ) twitter

'A Escrava Isaura' vai ao ar de segunda a sexta

O capítulo de A Escrava Isauraque foi ao ar nesta quarta-feira (8) ficou em segundo lugar nas audiências do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Exibida na faixa das 15h16 às 16h, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, no Rio de Janeiro, média de 6,6 pontos, pico de 9 e share de 17%. Foi vice-líder absoluta. A terceira colocada ficou com 6,4 pontos de média.

Em São Paulo, a trama ficou em segundo lugar com média de 6 pontos, pico de 8 e share de 14%.