‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar absoluto em SP e no RJ
Exibida entre 15h16 e 16h02, a produção da Record TV chegou a 10 pontos de audiência na capital paulista
O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta quinta-feira (6) ficou em segundo lugar absoluto em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Exibida na faixa das 15h16 às 16h02, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6,1 pontos, pico de 10 e share de 14%. Chegou, ainda, a ficar na liderança isolada por dois minutos. A terceira colocada ficou com 5,5 pontos.
No Rio de Janeiro, manteve a segunda posição absoluta com 6 pontos de média, 7 de pico e 14% de share. A terceira colocada obteve 5 pontos de média.