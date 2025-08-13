Logo R7.com
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar absoluto em SP e no RJ

Exibida entre 15h16 e 16h02, a produção da Record TV chegou a 10 pontos de audiência na capital paulista

Famosos e TV|Do R7

'A Escrava Isaura' vai ao ar de segunda a sexta

O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta quinta-feira (6) ficou em segundo lugar absoluto em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Exibida na faixa das 15h16 às 16h02, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6,1 pontos, pico de 10 e share de 14%. Chegou, ainda, a ficar na liderança isolada por dois minutos. A terceira colocada ficou com 5,5 pontos.

No Rio de Janeiro, manteve a segunda posição absoluta com 6 pontos de média, 7 de pico e 14% de share. A terceira colocada obteve 5 pontos de média.

