‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar absoluto em SP e no RJ Reprise da trama da Record TV abriu ampla vantagem para a emissora terceira colocada no horário Famosos e TV|Do R7 11/12/2019 - 18h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rosa reencontra André e o leva para visitar seus pais

O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta terça-feira (10) consolidou o segundo lugar isolado na audiência de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Exibida na faixa das 15h15 às 16h08, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 5,8 pontos, pico de 9 e share de 13%. A terceira colocada registrou 5,6 pontos de média.

No Rio de Janeiro, o folhetim conquistou o segundo lugar isolado com média de 7 pontos, pico de 8 e share de 16%. A terceira colocada obteve 6 pontos.