Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

‘A Escrava Isaura’ garante segundo lugar em São Paulo e no Rio 

Exibida na faixa das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, conquistou a vice-liderança

Famosos e TV|Do R7

Sebastião compra Rosa e deixa Malvina enfurecida
Sebastião compra Rosa e deixa Malvina enfurecida

O capítulo de A Escrava Isauraque foi ao ar nesta terça-feira (3) ficou em segundo lugar na audiência. Exibida na faixa das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 15%.

No Rio de Janeiro, a trama foi vice-líder com média de 6 pontos, pico de 7 e share de 16%.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.