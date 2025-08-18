‘A Escrava Isaura’ garante segundo lugar em São Paulo e no Rio
Exibida na faixa das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, conquistou a vice-liderança
O capítulo de A Escrava Isauraque foi ao ar nesta terça-feira (3) ficou em segundo lugar na audiência. Exibida na faixa das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 15%.
No Rio de Janeiro, a trama foi vice-líder com média de 6 pontos, pico de 7 e share de 16%.