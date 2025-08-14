Logo R7.com
‘A Escrava Isaura’ garante segundo lugar em SP e no RJ

Reprise da novela da Record TV escrita por Tiago Santiago chegou a nove pontos na audiência, ganhando a vice-liderança 

Famosos e TV|Do R7

'A Escrava Isaura' vai ao ar de segunda a sexta

Em São Paulo, o capítulo de A Escrava Isaura exibido nesta quarta-feira (18), conquistou o segundo lugar. Na faixa das 15h15 às 16h01, a novela alcançou média de 5 pontos, pico de 9 pontos e share de 12%.

No Rio de Janeiro, a atração foi vice-líder isolada com média de 7 pontos, pico de 9 e share de 14%. A terceira colocada obteve 6 pontos.

A autoria da trama é de Tiago Santiago e a direção geral, de Herval Rossano.

