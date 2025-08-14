‘A Escrava Isaura’ garante segundo lugar isolado em SP e no Rio Reprise da trama da Record TV, escrita por Tiago Santiago, marcou média de 6,3 pontos na capital paulista Famosos e TV|Do R7 13/11/2019 - 18h10 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h31 ) twitter

Reprise da novela consolidou 2º lugar isolado

Na tarde de terça-feira (12), o capítulo da novela A Escrava Isaura consolidou a vice-liderança isolada. No ar na faixa das 15h16 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou em São Paulo média de 6,3 pontos, pico de 10 e share de 15%.

Por dois minutos, a novela da Record TV alcançou o primeiro lugar. A terceira colocada marcou média de 5,9 pontos na mesma faixa.

No Rio de Janeiro, a trama ficou na vice-liderança isolada com 7 pontos de média, pico de 9 e share de 15%. A terceira colocada fechou o período com 6 pontos de média.