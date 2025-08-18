‘A Escrava Isaura’ garante vice-liderança absoluta em SP e RJ Reprise da trama da Record TV, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou 6 pontos de média Famosos e TV|Do R7 05/12/2019 - 16h53 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h06 ) twitter

Malvina desabafa com Isaura sobre amor de Leôncio

O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta quarta-feira (4), ficou em segundo lugar isolado na audiência de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Exibida na faixa das 15h15 às 16h03, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 15%. A terceira colocada obteve 5 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a trama foi vice-líder absoluta com média de 7 pontos, pico de 9 e share de 18%. A concorrente ficou atrás, com média de 6 pontos.