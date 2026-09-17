Galisteu e peões da Fazenda 18 relembram histórias especiais com o McDonald’s Apresentadora e participantes compartilharam memórias que vão da infância ao início da carreira durante ação da marca na sede do reality

McDonald's Fazenda Reprodução/Record

Antes de qualquer prova ou formação de roça, os peões da Fazenda 18 tiveram uma recepção especial: um recado direto na telona da sede, gravado pela Adriane Galisteu. Ela deu as boas-vindas à temporada e aproveitou para contar um pouco da sua história com o McDonalds.

Galisteu conta que a primeira história que lembra é direto de 1985: ainda no começo de carreira, ela gravou um comercial para a inauguração de uma loja em São Paulo. O segundo é mais recente; ela relembrou a noite em que assistiu, com um Méqui na mão, à final da Fazenda 10, sonhando em um dia comandar o próprio reality. " E não é que deu certo?“, brincou a apresentadora.

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Depois foi a vez dos peões contarem sua relação com o McDonald’s. Já na área externa da casa, os participantes puderam aproveitar um banquete oferecido pela marca enquanto dividiam suas histórias.

O ator, Daniel Erthal, puxou pela memória afetiva e lembrou de quando foi criado na roça e que as idas ao Méqui de Niterói com o pai e a mãe eram praticamente um programa de família na infância. Já Adryana Ribeiro se emocionou ao lembrar que o McDonald’s foi seu primeiro emprego.

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Thaíde falou sobre a rotina com as filhas, que, mesmo nos dias mais corridos, sempre dá um jeito de comer lá. Por fim, Jônatas Faro relembrou as festas de aniversário que tinha quando pequeno no McDonald’s e que eram sinônimos de felicidade.