A Vida de Jó: nova minissérie bíblica ganha pôster oficial Trama é escrita por Cristiane Cardoso e protagonizada por Guilherme Berenguer e Enzo Krieguer Famosos e TV|Do R7 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 04h45 )

Pôster oficial de A Vida de Jó é divulgado pela autora, Cristiane Cardoso Reprodução/Instagram

A Vida de Jó já tem pôster oficial! A nova minissérie bíblica escrita por Cristiane Cardoso será lançada entre agosto e setembro no serviço de streaming Univer Vídeo.

Com os protagonistas Guilherme Berenguer e Enzo Krieguer marcando as duas fases do personagem na capa, a produção vai contar a história de Jó, um homem íntegro e cheio de fé, cuja existência é marcada por provações. Além dos atores, o cartaz da série traz também a passagem bíblica de Jó 3:25-26: “O que eu temia me sobreveio”.

Confira:

A trama está em fase de gravação nos estúdios da Seriella Productions, no Rio de Janeiro, sob o comando do diretor Alexandre Avancini. Os protagonistas comemoraram a divulgação do pôster oficial nas redes sociais. “Vamos”, comentou Guilherme. “Uhul”, escreveu Enzo.

