Cristiane Cardoso adianta novidades das séries de 2027 do Univer Vídeo Em participação no Plot Delas, autora revela os projetos em desenvolvimento para a plataforma de streaming

Cristiane Cardoso revela novidades das séries de 2027 Reprodução/Youtube

2027 está chegando e vem muita novidade por aí nas séries do Univer Vídeo. Cristiane Cardoso fez várias revelações no episódio mais recente do Plot Delas. No programa, a autora contou detalhes das superproduções As Sete Marias, A Ira do Herdeiro e ainda de Os 7 Anjos, Sansão, Rute e adiantou produções em desenvolvimento como Débora.

Em notícia publicada no site da Universal e no episódio do podcast disponível no Univer Vídeo e no Youtube, é possível ficar por dentro de todos os detalhes, mas fique por dentro dos principais.

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As Sete Marias

Minissérie em quatro episódios e estrelada por Allana Lopes, antecede a história de Maria Madelana.

Segundo Cristiane Cardoso, a produção mostrará quem ela era antes de encontrar Jesus e como chegou à condição que a Bíblia descreve como possessão por sete demônios.

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A Ira do Herdeiro

Em gravação no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions e protagonizada por Nicolas Vargas como Manassés, a série acompanhará a trajetória do rei, filho de Ezequias (Rafa Sieg), e mostrará como ele se tornou um dos governantes mais perversos de Judá.

Na trama, a mágoa de Manassés contra Deus surge após a morte de seu pai. Além disso, a narrativa abordará o contexto político da época, a influência da Assíria, personagens históricos e a participação do profeta Isaías.

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A história também motivou uma reflexão sobre os perigos de alimentar ressentimentos contra Deus e a importância de superar sentimentos que podem manter a pessoa presa à dor.

Os Sete Anjos

Inspirada no livro do Apocalipse, a série Os Sete Anjos acompanhará as visões que João recebeu na ilha de Patmos.

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A produção levará às telas os acontecimentos descritos nas revelações bíblicas.

Cristiane Cardoso ainda fez várias revelações sobre os projetos de 2027:

A autora revelou que a equipe já concluiu o roteiro da minissérie Sansão — A Fraqueza dos Fortes, que contará com dez episódios.

Entre os projetos em desenvolvimento também estão produções sobre Débora, em formatos de minissérie e conteúdo vertical, além de uma nova adaptação da história de Rute.

Inicialmente planejada em outro formato, a produção sobre Rute passou por uma reformulação completa. Agora, a história de Rute e Boaz ganhará uma abordagem de comédia romântica.

Outra novidade é o desenvolvimento de um filme inspirado em um testemunho real contemporâneo, protagonizado por um homem. Embora ainda esteja em fase inicial, o projeto já integra os planos futuros da plataforma.

Assista:

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