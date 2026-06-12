No clima do hexa! Allana Lopes decora a casa para a Copa do Mundo ao lado da família Atriz de Ben-Hur e As Sete Marias mostra animação da família para a competição

Allana Lopes celebra primeira Copa ao lado do filho Reprodução/Instagram

Allana Lopes, a Maria Madalena de As Sete Marias e Ben-Hur, entrou no clima de Copa do Mundo e botou a família toda para decorar a casa nas cores do Brasil.

A atriz publicou um vídeo nas redes sociais com a animação dos parentes e do pequeno Joca em torcer pela seleção na esperança da conquista do hexa na competição mundial.

‌



“Minha primeira copa sendo mãe. Estou trabalhada na nostalgia. Meus pais tornaram a copa muito especial na minha vida e eu quero continuar com esse legado. A copa não está só dentro do campo, está na união da família, na celebração com os amigos…. Então se tu não está animada, anime-se e vá fazer memórias com que você ama. E simbora que esse ano o hexa vem”, escreveu.

Assista:

As Sete Marias tem direção-geral de Vicente Guerra e é escrita por Cristiane Cardoso e Raphaela Castro, com previsão de estreia para este ano.