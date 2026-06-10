Rômulo Weber reflete sobre Messala em Ben-Hur: ‘Há caminhos que entregam o mundo ao homem’
Ator promete cenas intensas na superprodução como o antagonista de Judá
Rômulo Weber interpreta Messala em Ben-Hur, antagonista de Judá, vivido por Vinícius Redd. Em publicação nas redes sociais, o ator compartilhou com os seguidores um registro oficial do personagem com a seguinte legenda:
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“Há caminhos que entregam o mundo ao homem — e, levam dele, o que nenhuma vitória devolve”.
Nos comentários, o protagonista destacou a parceria entre eles ao deixar emojis carinhosos de incentivo. Já a atriz Ingrid Conte, que interpreta Iras na trama, que se envolve com Messala escreveu: “Como que Iras resiste?”
Completando o quarteto protagonista, Bia Arantes elogiou: “Coisa mais linda”.
Uma seguidora comentou: “Beleza + charme + caos = combo perigoso”.
Veja:
A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.