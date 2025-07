Babás ajudaram Murilo Huff a conseguir guarda do filho com Marília Mendonça; entenda Áudios e mensagens de cuidadoras revelam negligência e alienação parental por parte da avó materna, Dona Ruth, segundo a Justiça Famosos e TV|Do R7 06/07/2025 - 18h41 (Atualizado em 06/07/2025 - 18h41 ) twitter

Dona Ruth Moreira perdeu a guarda do neto, Léo Reprodução/Instagram

A Justiça de Goiânia concedeu, em caráter provisório, a guarda unilateral de Leo, de 5 anos, filho dos cantores Murilo Huff e Marília Mendonça, ao pai. Até então, o pequeno era criado pela avó materna, Ruth Moreira, de 56 anos.

A decisão, tomada na última quarta-feira (2) pela 2ª Vara de Família da Comarca de Goiânia, foi baseada em áudios e mensagens trocados entre as babás do menino que, segundo a Justiça, revelam atitudes de negligência e alienação parental por parte de Ruth.

Os arquivos apresentados pela defesa de Murilo Huff à Justiça mostram que Dona Ruth orientava as babás a omitirem informações cruciais sobre a saúde de Leo, que é portador de diabetes mellitus tipo 1, uma condição crônica que exige cuidados rigorosos, como aplicação diária de insulina e alimentação controlada.

“Não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico”; “esconde o remédio”; e “Murilo quer se meter onde não sabe” são algumas das frases atribuídas à avó.

‌



Essas instruções, segundo o juiz Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro, configuram uma tentativa de sabotar o papel de Murilo como pai, além de representarem negligência ao impedir que o cantor tivesse acesso a informações essenciais para a saúde do filho.

A diabetes tipo 1 exige monitoramento constante, e a omissão de dados sobre medicamentos ou condições clínicas pode levar a complicações graves, como hiperglicemia ou hipoglicemia.

‌



Negligência e alienação parental

Na sentença, o juiz aponta que Dona Ruth violou o dever de transparência e a função protetiva da guarda compartilhada, que ela dividia com Murilo desde setembro de 2022, dez meses após a morte de Marília Mendonça.

O magistrado diz que as atitudes da avó materna incluíam o “bloqueio sistemático do fluxo de informações relevantes” e tentativas de construir no imaginário de Leo a ideia de que o pai seria “ausente, incompetente ou irrelevante”.

‌



Tais práticas, segundo a decisão, caracterizam alienação parental, com “consequências severas e duradouras ao desenvolvimento afetivo da criança”.

Diante das provas apresentadas, o juiz concedeu a guarda unilateral de Leo a Murilo Huff, considerando a “urgência manifesta” do caso, já que se trata da proteção de uma criança em situação de vulnerabilidade.

A decisão destaca a necessidade de assegurar um “ambiente saudável, seguro e promotor do desenvolvimento integral” do menino. Dona Ruth poderá visitar o neto a cada 15 dias, de acordo com a determinação da Justiça.

Contexto da disputa

Murilo e Ruth dividiam a guarda de Leo desde a morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021. Na época, o cantor aceitou a guarda compartilhada por manter uma boa relação com a ex-sogra.

No entanto, a decisão de pedir a alteração para guarda unilateral veio após Murilo tomar conhecimento das omissões de informações sobre a saúde do filho e das tentativas de Ruth de minar sua relação com Leo.

