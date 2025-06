Quem é Devyd Fabricio, marido de Dona Ruth e ‘vôdrasto’ do filho de Marília Mendonça Casado com Ruth Moreira desde 2018, ex-jogador de futebol é alvo de críticas em meio à disputa judicial pela guarda de Léo Famosos e TV|Do R7 27/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ruth e Devyd se conheceram em 2016, durante uma festa de pagode em Goiás Reprodução/Instagram/@deyvid_fabricio

Desde a trágica morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo em 2021, Ruth Moreira, de 56 anos, assumiu a responsabilidade de criar o neto, Léo, ao lado do marido, Devyd Fabricio, de 33 anos.

A relação entre os dois, que existe desde 2018, no entanto, tem sido assunto nos últimos dias por causa da briga judicial entre Ruth e Murilo Huff, de 29 anos, pai de Léo, pela guarda unilateral do menino.

Ruth e Devyd se conheceram em 2016, durante uma festa de pagode em Goiás. Na época, Ruth, recém-saída de um relacionamento de décadas, preferiu manter o namoro em segredo inicialmente, até mesmo dos filhos, Marília Mendonça e João Guilherme.

“Sempre precisei do aval deles. Se não der certo com meus filhos, não dá”, disse Ruth em entrevista ao jornalista Leo Dias. Após Marília descobrir o relacionamento, Ruth apresentou Devyd aos filhos, e a relação foi aprovada.

Em 2018, o casal oficializou a união em uma cerimônia luxuosa, que contou com a presença de Marília cantando e até uma participação especial do cantor Ferrugem. “Obrigado por compartilharem comigo a felicidade da minha mãe. Ela tá ‘toda-toda’ falando que só tem foto dela no feed do Instagram”, publicou Marília nas redes sociais na ocasião.

Quando Marília faleceu, Devyd se tornou o principal suporte de Ruth, ajudando-a a lidar com a perda e assumindo um papel ativo na criação de Léo. Ele se considera um “avô afetivo” do menino, compartilhando momentos de carinho nas redes sociais, como no aniversário de 3 anos de Léo, quando escreveu “feliz aniversário, meu amor, vovô te ama.”

Do futebol aos cuidados com Léo

Antes de se tornar conhecido como o marido de Ruth Moreira, Devyd Fabricio teve uma breve carreira como goleiro em clubes menores, como XV de Jaú, Palmas, Goianésia e Aparecidense, onde, em 2016, participou do jogo que garantiu o título do campeonato goiano da terceira divisão.

Hoje, Devyd transmite a paixão pelo futebol para Léo. Os dois frequentemente jogam bola juntos na casa onde vivem, em Goiás. Em um dos registros compartilhados nas redes, Devyd mostra um “treino” com o pequeno.

Polêmicas e críticas nas redes sociais

Recentemente, Devyd tem sido alvo de críticas em meio à disputa judicial entre Ruth Moreira e Murilo Huff pela guarda de Léo.

Após Huff pedir a guarda unilateral do menino, internautas questionaram Devyd sobre sua profissão e a transparência em uma ação que envolveu a rifa de itens de Marília Mendonça para arrecadar fundos para o instituto que leva o nome da cantora.

Em uma dessas ocasiões, comentários nas redes sociais perguntaram se ele trabalha e cobraram esclarecimentos sobre a destinação dos recursos.

Dona Ruth, por sua vez, respondeu às críticas nas redes sociais, defendendo a criação do neto e a gestão do patrimônio deixado por Marília. “Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, disse.

Devyd, no entanto, optou por não se pronunciar publicamente sobre o caso.

