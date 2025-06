Influenciadora e ex-affair de Neymar: quem é a madrasta do filho de Marília Mendonça Gabriela Versiani passou a ser alvo nas redes por causa da briga judicial entre Murilo Huff e a mãe de Marília Mendonça Famosos e TV|Do R7 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriela e Murilo Huff assumiram o relacionamento em junho de 2023 Reprodução/Instagram

Gabriela Versiani, de 26 anos, tem ganhado destaque nas redes sociais não apenas pelo trabalho como influenciadora, modelo e atriz, mas também por sua relação com Léo, filho de Murilo Huff e da cantora Marília Mendonça, morta em 2021. Desde que iniciou o namoro com o cantor em 2023, Gabriela passou a fazer parte da rotina do menino, hoje com cinco anos.

No aniversário de Léo, em dezembro de 2024, ela publicou uma mensagem em tom carinhoso para o enteado. No texto, disse que pede todas as noites para que o “Menino Jesus o guarde e proteja”. A postagem foi elogiada por seguidores, mas também gerou críticas com a intensificação da disputa judicial entre Murilo e a avó materna do garoto, Dona Ruth, pela guarda total da criança.

Com a exposição do caso, Gabriela passou a ser alvo de comentários nas redes, muitos deles relacionados à briga judicial. Ela chegou a fazer um post em apoio ao namorado, mas optou por apagar a publicação para evitar novos desgastes.

Gabriela e Murilo Huff assumiram o relacionamento em junho de 2023. Desde então, estão juntos publicamente. A influenciadora mineira já havia sido conhecida do público por relacionamentos anteriores com celebridades, como o cantor Kevinho, com quem namorou por dois anos. Também viveu affairs com Neymar e o surfista Gabriel Medina.

Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, Gabriela compartilha com frequência momentos ao lado de Murilo Huff e também a sua rotina pessoal. Em uma dessas ocasiões, chegou a receber elogios públicos de Dona Ruth, que a descreveu como uma mulher de “beleza ofuscante”, antes da disputa judicial ganhar espaço nas manchetes.

O processo de guarda segue em segredo de Justiça e envolve acusações e declarações públicas de ambas as partes.

