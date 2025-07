Alienação parental: entenda por que a mãe de Marília Mendonça perdeu a guarda do neto Justiça entende que Ruth Moreira dificultava contato de Léo com o pai, o cantor Murilo Huff Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/07/2025 - 10h45 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona Ruth Moreira perdeu a guarda do neto, Léo Reprodução/Instagram

A Justiça brasileira decidiu retirar a guarda do pequeno Léo, filho da cantora Marília Mendonça, de sua avó materna, Dona Ruth Moreira. A decisão foi tomada após o entendimento de que Ruth estaria adotando comportamentos que configuram alienação parental, prejudicando a relação do menino com o pai, o cantor Murilo Huff — que agora tem a guarda unilateral da criança.

Segundo a sentença do juiz Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro, houve uma tentativa por parte de Dona Ruth de “construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente, incompetente ou irrelevante”. O magistrado destacou ainda que esse tipo de conduta pode gerar “consequências severas e duradouras ao desenvolvimento afetivo da criança”.

Mas afinal, o que é alienação parental?

Alienação parental ocorre quando um dos responsáveis pela criança tenta, intencionalmente ou não, prejudicar a imagem do outro na mente do filho. Isso pode incluir falas negativas constantes, omissão de informações importantes, dificultar o contato com o outro genitor, ou até manipular sentimentos da criança para gerar rejeição.

Essa prática é considerada grave pela Justiça porque pode afetar profundamente o vínculo afetivo entre pai, mãe (ou responsáveis) e filhos, comprometendo a saúde emocional da criança a longo prazo.

‌



Dona Ruth sempre teve papel essencial na criação de Léo, especialmente após a morte precoce de Marília Mendonça, em 2021. No entanto, segundo consta nos autos, a relação entre ela e Murilo Huff se deteriorou com o tempo, o que teria contribuído para a decisão judicial.

Agora, com a guarda sob responsabilidade de Murilo, a expectativa é de que a convivência entre pai e filho seja restabelecida de forma saudável.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.