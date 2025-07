Mãe de Pedro Bial morre um dia após completar 101 anos Susanne Bial estava internada havia uma semana; causa da morte não foi revelada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/07/2025 - 09h41 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h56 ) twitter

Mãe do apresentador Pedro Bial morreu nesta sexta-feira (4) Reprodução/Instagram/@pedrobial

Susanne Bial, mãe do jornalista e apresentador Pedro Bial, morreu nesta sexta-feira (4), apenas um dia após comemorar 101 anos. Ela estava internada havia uma semana na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Bial usou as redes sociais para se despedir da mãe e fez uma homenagem emocionante: “Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta”, escreveu ele, sem divulgar a causa da morte.

Nascida em Berlim, em 3 de julho de 1924, Susanne Bial veio para o Brasil e se tornou psicanalista, sendo muito admirada por sua trajetória.

Nos comentários da publicação, amigos e colegas famosos enviaram mensagens de carinho. “Um abraço carinhoso pra você 🤍”, escreveu Fátima Bernardes. “Querido! Um beijo imenso! Lembro da maneira linda com que falava dela ❤️”, disse Tatá Werneck. “🙌🏾 Luz e paz no seu coração 🤍”, desejou Luis Miranda.

Veja o post de Pedro Bial:

