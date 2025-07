Perfil de irmão de Marília Mendonça sai do ar após desabafo emocionado sobre ataques à mãe João Gustavo fez apelo nas redes sociais e horas depois teve conta desativada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/07/2025 - 10h34 (Atualizado em 02/07/2025 - 10h34 ) twitter

Irmão de Marília Mendonça chorou ao pedir para as pessoas pararem de atacar Dona Ruth Reprodução/Instagram

O perfil de João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, ficou fora do ar na madrugada desta quarta-feira (2), poucas horas após ele publicar um vídeo emocionado nas redes sociais. Ainda não se sabe se a conta foi desativada pelo próprio João ou se houve alguma medida por parte da plataforma. 🚨

No vídeo, publicado na tarde da última terça-feira (1), João apareceu chorando e fez um apelo para que parassem os ataques contra sua mãe, Dona Ruth, em meio à repercussão da disputa judicial pela guarda de Leo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff.

“Talvez essa seja a fala mais difícil da minha vida, mas eu estou passando aqui pra pedir pra vocês pararem de fazer esses comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil. Ela está muito mal, muito mal mesmo, e eu estou fazendo o máximo pra ajudar, só que está muito difícil, porque ela já perdeu muita coisa. Eu também perdi muita coisa”, desabafou o cantor.

João destacou o esforço da família para manter o legado da artista desde sua morte em novembro de 2021: “Só que, todos esses anos, eu tentei me reinventar. Ela também. A gente tentou continuar carregando uma coisa, que sempre foi muito individual: o legado da Marília”.

No fim do desabafo, João ainda pediu desculpas e disse estar preocupado com os efeitos de ataques virtuais: “E só a Marília conseguiu fazer as coisas que ela fez e deixou aqui na Terra. De várias formas, a gente errou. E está tudo bem, porque sempre foi uma coisa muito dela. Eu estou aqui, sei lá, talvez pra pedir desculpa e pra pedir que parem com todos esses ataques. Pela minha mãe. Não é por mim, não é pra me vitimizar, mas parem com isso. De verdade, já chega. Eu não sei o que fazer. Estou fazendo esse apelo, porque estou muito preocupado com o que isso pode causar. A gente tem um exemplo muito grande do que aconteceu com uma vítima desses cancelamentos em massa, dessas páginas... Eu tenho muito medo do que pode acontecer. Eu estou aqui pra pedir, por favor, parem com isso”, concluiu.

Até o momento, João Gustavo não se manifestou oficialmente sobre a retirada da conta do Instagram.

Seguimos de olho nesse barraco familiar que está mexendo com todo mundo... 👀

