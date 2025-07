Mãe de Marília Mendonça compartilha lembranças da filha e do neto após audiência com Murilo Huff Dona Ruth postou vídeo com fios do primeiro corte de Léo e fotos da sertaneja em meio à disputa judicial pela guarda do neto Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 13h10 ) twitter

Dona Ruth compartilhou lembranças com a filha e o neto Reprodução/Instagram/@donaruthoficial

O clima no Fórum Cível de Goiânia nesta segunda-feira (30) foi pesado! A audiência de conciliação entre Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, e o cantor Murilo Huff, ex da sertaneja e pai de Léo, de cinco anos, deixou claro que a disputa judicial pela guarda do menino está longe de acabar...

Horas depois da audiência, Dona Ruth publicou um vídeo nas redes sociais que chamou a atenção dos seguidores. Ao som do louvor “É Tudo Sobre Você”, do grupo Morada, ela aparece folheando um álbum de fotos repleto de memórias afetivas.

Entre os registros, estavam os fios do primeiro corte de cabelo de Léo, o cordão umbilical guardado, sapatinhos de quando ele era bebê, e uma série de fotos da filha Marília, incluindo selfies no espelho, cliques ao lado da mãe e até uma imagem em que a cantora aparece vestida de noiva.

Na capa do álbum, uma mensagem reforça o tom emotivo do material: “Colecionando bons momentos com as pessoas queridas em lugares incríveis. Que a alegria seja uma rotina!”

‌



A publicação repercutiu nas redes sociais e emocionou fãs, que destacaram as imagens inéditas de Marília e os detalhes sobre a infância de Léo.

Enquanto isso, o processo na Justiça segue em andamento. Murilo Huff entrou com um pedido de guarda unilateral do filho. Atualmente, a guarda é compartilhada entre o cantor e a avó materna, conforme decisão anterior.

‌



A situação continua gerando debates nas redes e nos programas de TV, mas até o momento, nenhuma das partes envolvidas deu novas declarações públicas sobre o caso.

