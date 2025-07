Morre Mary Terezinha, ícone da música gaúcha e parceira de Teixeirinha, aos 79 anos Cantora e acordeonista faleceu de causas naturais em Porto Alegre (RS); velório será nesta terça-feira (1º) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/07/2025 - 10h28 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h30 ) twitter

Mary Terezinha morreu aos 79 anos Reprodução/Instagram/@maryterezinhaoficial

Uma notícia triste pegou os fãs da música gaúcha de surpresa: Mary Terezinha, a cantora, compositora e acordeonista que fez história ao lado de Teixeirinha, morreu na última segunda-feira (30), aos 79 anos, em Porto Alegre (RS).

Segundo a filha, Liane Teixeira, Mary estava bem durante a manhã. Ela almoçou normalmente e, pouco tempo depois, sofreu um mal súbito enquanto assistia televisão, já no início da tarde. A artista vivia em um residencial geriátrico no bairro Jardim Lindoia, na capital gaúcha. A morte foi considerada natural.

Mary teve dois filhos com Teixeirinha: Liane e Alexandre Teixeira. A relação dos dois foi marcada por parceria nos palcos, no cinema e na vida pessoal.

O velório será nesta terça-feira (1º), a partir das 13h, na Capela Premium do Cemitério João XXIII, em Porto Alegre. A última homenagem está marcada para as 19h.

‌



Conhecida como a “menina da gaita”, Mary foi muito mais do que parceira musical: ela brilhou em 12 filmes, como Gaúcho de Passo Fundo e o clássico Coração de Luto.

Nos últimos anos, ela vinha se dedicando à música gospel, em uma fase mais reservada da vida.

‌



Discreta, mas com uma trajetória marcante, Mary Terezinha deixa um legado de emoção, talento e história na música brasileira.

