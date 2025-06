Samantha Schmütz faz queixa contra Cacau Protásio e gravação de programa de humor é suspensa Atrizes teriam se desentendido nos bastidores e clima ficou insustentável Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/06/2025 - 14h13 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h13 ) twitter

Samantha Schmütz fez queixa formal contra Cacau Protásio Reprodução/Instagram/@samanthaschmutz/@cacauprotasiooficial

🔥 A treta foi forte nos bastidores do humorístico Vai Que Cola! A atriz Samantha Schmütz levou uma queixa formal contra Cacau Protásio para a direção do programa. O clima entre as duas teria ficado simplesmente insustentável!

A situação foi tão tensa que uma das gravações precisou ser interrompida: Cacau teria passado mal no estúdio e não conseguiu continuar. Detalhe: a plateia já estava toda posicionada esperando o início das filmagens.

Nos bastidores, o burburinho é de que ambas têm fama de serem difíceis de lidar. As duas, inclusive, já colecionam episódios de confusão com outros colegas do elenco.

Cacau, por exemplo, já teria tido desentendimentos com Marcus Majella, Emiliano D’Avila e até com Paulo Gustavo. Samantha, por sua vez, também teria brigado com Paulo — e ainda era acusada de fazer piadas de mau gosto sobre Cacau pelas costas. 💥

