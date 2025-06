‘Dá agonia de ouvir’: Filho de cantor abre show de Bruno & Marrone em Maceió e é alvo de críticas Fãs da dupla reclamaram da participação de Enzo Rabelo na abertura do show de Bruno & Marrone Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/06/2025 - 11h52 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h01 ) twitter

Enzo Rabelo, de 17 anos, abriu o show de seu pai, Bruno, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, nesta quinta-feira (26), e parece que os fãs não gostaram nem um pouco da apresentação do garoto. Chegou até a rolar uma comparação com outros artistas, como Pabllo Vittar e Zé Felipe.

Print Instagram Bruno & Marrone Reprodução/Instagram

Rabelo já abriu outros shows da dupla, mas as apresentações longas enfureceram o público que queria ver a dupla.

Em um post no perfil oficial da dupla, os fãs reclamaram da participação extensa de Enzo e da falta de “vontade de cantar” de Bruno & Marrone.

Print Instagram - Bruno & Marrone Reprodução/Instagram

Durante entrevista depois do show em Maceió, Enzo disse: “comecei a cantar com oito anos e estou na estrada há oito anos. Não é porque sou filho do Bruno que não trabalho duro. Claro que não vai agradar a todos.”

‌



O jovem cantor afirmou que seu pai é sua grande inspiração, mas que quer construir sua própria história.

