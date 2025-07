Amiga de Virginia curte post sobre término da influenciadora com Zé Felipe e levanta suspeitas de traição Curtida de Duda Freire em publicação com indireta sobre o cantor reacende boatos sobre real motivo da separação Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/07/2025 - 11h01 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h35 ) twitter

Zé Felipe e Virginia Fonseca se separaram após 5 anos juntos Reprodução/Instagram @zefelipe

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe ainda está dando o que falar — e parece que essa história está longe de acabar. Agora, uma movimentação discreta (mas nem tanto) de uma amiga próxima da influenciadora deixou os fãs com a pulga atrás da orelha.

Quem chamou atenção foi Duda Freire, amiga de Virginia, que curtiu um post cheio de indiretas no Instagram. A publicação sugeria que Zé Felipe e o ex de Duda teriam “aprontado” juntos... 😬

“Ele viaja com o Zé para show e a Duda terminou no mesmo tempo que a Virginia, com certeza aprontaram”, dizia o post curtido por Duda.

A situação, claro, não passou batida e caiu como gasolina no fogo da internet! Internautas começaram a especular e trocar teorias:

‌



“Mas é óbvio que aconteceu alguma coisa. A Virginia não iria dar boa noite beijando o marido e, em seguida, postar que terminou! Cada uma...”, disparou uma seguidora.

Outra pessoa escreveu: “Vish, não duvido. A Virgínia falou que só ia terminar com o Zé por traição”.

‌



E uma terceira ainda ponderou: “Gente, se fosse isso mesmo, alguém já tinha jogado no ventilador faz tempo”.

O ex-casal anunciou a separação no dia 27 de maio, e desde então, mesmo com o burburinho, vêm mantendo a aparência de uma convivência tranquila. Zé Felipe, inclusive, se mudou para uma casa no mesmo condomínio da ex, o que — segundo fontes — seria para facilitar a rotina com as filhas.

‌



Mas cá entre nós… onde tem fumaça, tem fogo? 👀

