Mãe de Virginia se explica após curtir posts criticando separação da filha e de Zé Felipe Margareth Serrão negou que tenha curtido intencionalmente publicações sobre o fim do casamento dos dois Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 27/06/2025 - 13h14 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h47 )

Margareth Serrão se pronunciou após curtidas criticando término de Zé Felipe e Virginia Reprodução/Instagram/@margareth_serrao/@virginia

🔥 Será que rolou climão? Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, apareceu nas redes sociais, na última quinta-feira (26), para se defender após ser acusada de curtir publicações criticando o fim do casamento da filha com Zé Felipe.

As curtidas chamaram atenção porque estavam em posts que falavam sobre vaidade, fama e escolhas profissionais — justamente os temas apontados como supostos motivos do rompimento. Foi o suficiente para os fãs começarem a especular: será que a mãe de Virginia estaria mandando indiretas? 👀

Mas Margareth tratou logo de colocar panos quentes: “Gente, olha só, eu estou vendo que saíram em alguns sites de fofoca que eu curti alguns posts falando do divórcio. Sinceramente, eu não curto nada disso, eu nem tenho curtido nada no Instagram. O que pode estar acontecendo é, quando a gente mexe no Instagram e passa pra cima, pode ser que meu dedo tenha clicado e eu nem vi. Às vezes meu Instagram também está aberto e estou brincando com as meninas, Maria Alice e Maria Flor, vai lá e pega.”

Segundo ela, qualquer opinião será tratada em família: “Não tenho que dar minha opinião através de posts. Se eu tiver, eu vou falar com eles.”

‌



As publicações em questão foram feitas por páginas de fãs e traziam frases reflexivas, do tipo: “O tempo com a família não volta, mas o arrependimento, esse chega no silêncio — quando os aplausos cessam.”

Mesmo com a explicação, o burburinho já estava formado. Nas redes, muita gente continua discutindo se Margareth estaria — ou não — incomodada com a separação...

‌



Verdade ou não, o assunto segue rendendo! 🐍

