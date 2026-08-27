Rômulo Weber interpreta Messala em Ben-Hur; saiba mais Ator vive o amigo e rival do protagonista da superprodução, Judá

Rômulo Weber interpreta Messala em Ben-Hur Reprodução/Instagram

Em Ben-Hur, que estreia em outubro no Univer Vídeo, Rômulo Weber interpreta Messala. Na superprodução, o jovem é o amigo de Judá, personagem de Vinícius Redd, que, ao voltar de Roma vai se ver em lado oposto ao protagonista. Em uma publicação, o perfil oficial apresentou Messala:

“Ele partiu como um jovem de Jerusalém. Voltou como um homem de Roma. Entre legiões, conquistas e a disciplina de um império, Messala aprendeu que poder não se pede. Se toma. Agora, de volta à cidade onde tudo começou, ele reencontra Judá Ben-Hur. O homem que um dia chamou de amigo. Mas Roma mudou as regras. E quando dois homens que conhecem o melhor e o pior um do outro passam a defender mundos diferentes, a amizade pode se tornar a rivalidade mais perigosa de todas. Rômulo Weber é Messala em Ben-Hur”.

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Gabriel Chadan, o Romulus da séries, escreveu: “Está arrebentando”. Já Vinícius Redd brincou: “Meu amigão Messala”. E uma seguidora garantiu: “Ansiosa para ver. Será um sucesso, com certeza”.

Confira:

A superprodução Ben-Hur estreia em outubro no Univer Vídeo e, posteriormente, na RECORD.