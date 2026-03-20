Rômulo Weber mostra detalhes dos bastidores de Ben-Hur: ‘Frames’ Ator interpreta Messala na superprodução que estreia neste ano

Rômulo Weber mostra detalhes dos bastidores de Ben-Hur Reprodução/Instagram

Messala em Ben-Hur, Rômulo Weber compartilhou com os fãs detalhes dos bastidores da superprodução. Em diferentes cliques, contraluz, preto e branco, e outros, o ator mostrou um pouco da rotina no set da série.

“Frames”, escreveu. Nos comentários, Nathalia Florentino deixou seu carinho pelo colega de profissão. Já Diogo Tarré, o Gil, elogiou: “Nosso ídolo”.

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Uma fã não escondeu a ansiedade para acompanhar a nova série e descobrir mais sobre o personagem: “Vem, Messala”, escreveu nos comentários.

Veja:

A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para este ano no Univer Vídeo e na tela da RECORD.