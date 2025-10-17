Logo R7.com
Brigitte Bardot é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (17)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

Atriz Brigitte Bardot está internada em estado grave na França

Briggite Bardot é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (17). A atriz francesa, de 91 anos, teve um mal súbito em sua casa e passou por cirurgia às pressas. Ela está internada em estado grave.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 10h36 desta sexta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Brigitte Bardot” são: Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Sergipe e São Paulo, apontou o Google Trends. Confira:

