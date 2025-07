Bruno Gagliasso é alfinetado pelo irmão após postar meme sobre tornozeleira de Bolsonaro Tensão entre os irmãos já dura cerca de sete anos e tem origem em divergências políticas Famosos e TV|Do R7 18/07/2025 - 21h14 (Atualizado em 18/07/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Briga ganhou força após a exposição de conversas da família nas redes sociais Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso e o irmão Thiago Gagliasso voltaram a trocar farpas públicas nesta sexta-feira (18), após o ator compartilhar um vídeo que ironiza o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo motivou uma nova provocação de Thiago, deputado estadual no Rio de Janeiro e apoiador de Bolsonaro.

RESUMO DA NOTÍCIA Bruno Gagliasso e Thiago Gagliasso trocam farpas após Bruno postar meme sobre Bolsonaro.

A provocação de Thiago, apoiador de Bolsonaro, critica Bruno por se envolver com política.

As tensões entre os irmãos duram cerca de sete anos, originadas por divergências políticas.

O rompimento se agravou após a divulgação de mensagens privadas da família sobre Giovanna Ewbank. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

“Pronto, voltou a falar de política. Estava caladinho apagando incêndio na Amazônia”, escreveu Thiago nas redes sociais, em referência ao envolvimento do irmão em causas ambientais.

A publicação ocorreu no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal e passou a usar tornozeleira eletrônica. A medida impôs ainda restrições como o uso de redes sociais, deslocamentos noturnos e aproximação de embaixadas ou outros investigados.

A tensão entre os irmãos já dura cerca de sete anos e tem origem em divergências políticas. Enquanto Bruno é crítico declarado do ex-presidente, Thiago construiu carreira política em seu campo de apoio. O rompimento se aprofundou após a divulgação de mensagens privadas da família envolvendo Giovanna Ewbank, esposa de Bruno e opositora de Bolsonaro. Desde então, os dois não mantêm contato público.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp