'Canta Comigo' bate recorde de audiência em São Paulo Comandado por Gugu Liberato, o reality show musical da Record TV desbancou a emissora concorrente com pico de 11 pontos no período

Reality musical é apresentado por Gugu Liberato

O Canta Comigo bateu recorde de audiência na quarta-feira (30). A atração, que foi ao ar na faixa das 23h03 à 0h30, conquistou a vice-liderança isolada.

Comandado por Gugu Liberato, o reality show marcou média de 7 pontos, pico de 11 e share de 13%. Os dados são consolidados do Kantar IBOPE.

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No palco, nove candidatos soltaram a voz para impressionar e empolgar os 100 jurados do programa. Foi a penúltima noite da fase classificatória.

No Rio de Janeiro, o programa foi vice-líder isolado de audiência com 5,7 pontos de média, pico de 7 e share de 11%. A emissora terceira colocada registrou 5,6 pontos no horário.