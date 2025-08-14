Capítulo de ‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar isolado
Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a novela da Record TV marcou média de 6,1 pontos
O capítulo da novela A Escrava Isaura exibido nesta segunda-feira (11), das 15h16 às 16h03, ficou em segundo lugar isolado na audiência.
Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a atração marcou média de 6,1 pontos, pico de 10 e share de 14%.
Por um minuto, a novela alcançou a liderança isolada. A terceira colocada fechou o período com média de 5,9 pontos.