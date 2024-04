Cauã Reymond passa perrengue nos Estados Unidos: “No frio, a trabalho”

Famosos e TV |Do R7

Cauã Reymond em cena da novela Avenida Brasil Cauã Reymond em cena da novela Avenida Brasil

Cauã Reymond já está em Nova York, nos Estados Unidos. O galã será um dos apresentadores do Emmy Internacional, marcado para acontecer no dia 25.

O ator usou sua página nas redes sociais para comentar sobre a temperatura local. Segundo ele, os termômetros registram apenas 3 graus.

— No frio, a trabalho... Dia 25, entrega do prêmio Emmy.

No evento, Cauã estará representando a Globo e poderá levar para casa o prêmio de melhor novela para Avenida Brasil.

Cauã estaria em crise no casamento com Grazi Massafera. Os dois ainda não confirmaram a separação. Rumores dão conta de que Isis Valverde seria o pivô do término.

