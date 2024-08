‘Chega o dia que Silvio Santos e seu público se separam’, lamenta RECORD em nota de pesar Comunicado da emissora paulista destaca a ousadia e o pioneirismo do apresentador, que morreu neste sábado (17) aos 93 anos Famosos e TV|Do R7 17/08/2024 - 11h19 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h22 ) ‌



Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade em hospital particular de São Paulo ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO CONTEÚDO – 25.02.2001

A RECORD emitiu uma nota oficial, neste sábado (17), para lamentar a morte do apresentador Sílvio Santos, que não resistiu a uma broncopneumonia, causada pelo vírus H1N1. “Infelizmente, chega o dia que Silvio Santos e seu público se separam”, afirma o comunicado.

Leia a nota de pesar da RECORD na íntegra:

“NOTA DE PESAR

SILVIO SANTOS

Com grande pesar que o Sr. Edir Macedo, sua família, o CEO da RECORD, Sr. Marcus Vinícius Vieira, os funcionários, diretores e colaboradores da RECORD recebem a notícia de que uma parte da história da televisão brasileira se encerrou neste sábado, 17 de agosto de 2024, com a morte de Senor Abravanel. Infelizmente, chega o dia que Silvio Santos e seu público se separam.

A TV nacional foi construída pela ação heroica e visionária de empresários audaciosos que ousaram simplesmente inventá-la. Silvio Santos, nesse enredo, foi um personagem único. Dentre estes pioneiros, somente ele trabalhou para além dos bastidores e das decisões empresariais, colocando seu rosto, sua voz e um carisma inigualável à frente das câmeras.

Em 93 anos de vida, mais de 60 se confundem com a televisão. Silvio Santos foi camelô, animador de circo, locutor e radialista em seus primeiros passos profissionais. E cada um deles parecia destinado a levá-lo para a carreira que o tornaria célebre para todos os brasileiros, a de homem de TV. Porque Silvio Santos não era tão somente apresentador ou proprietário de uma emissora, ele era a TV. Personificando-a como ninguém, Silvio Santos ajudou a moldá-la com seu estilo único e personalista, contribuindo para sua consolidação como a mídia mais importante para o brasileiro em todos os cantos do país.

Impossível não destacar que, como apresentador, deixa a programação de domingo como um de seus grandes legados. Ninguém dominou como ele o desafio de oferecer atrações populares e bem ao gosto do brasileiro. Um talento que fez dele referência incontestável.

No papel de empresário, não foi menos brilhante. Empreendedor nato, adquiriu o primeiro canal no Rio de Janeiro, em 1975, a TV Studios Silvio, a TVS. Depois, tonou-se sócio da RECORD, emissora que mais tarde decidiu vender para os atuais acionistas. A partir de então, focou sua atenção na antiga TVS, que cresceu até formar o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT.

Sempre querido no meio da comunicação, Silvio Santos teve uma relação de respeito e amizade com o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo. Em 2015, ele fez questão de conhecer o Templo de Salomão, em São Paulo, onde resgatou parte de sua origem judaica.

Silvio Santos se foi, mas apenas um capítulo de sua história termina aqui. Seu legado como comunicador, empresário e cidadão certamente continuarão a servir como exemplo e inspiração a todos que sempre o admiraram.

À toda família Abravanel, aos colaboradores do SBT e brasileiros que por anos o acompanharam, expressamos nosso profundo sentimento de pesar.

Silvio, como você muitas vezes cantou: “Do mundo não se leva nada”. Mas que você leve a nossa gratidão e pelo menos um pouco da alegria que nos trouxe. Por aqui, vamos sempre “sorrir e cantar”...

São Paulo, 17 de agosto de 2024.

RECORD”