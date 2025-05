Como a namorada de Liam Payne pode reivindicar parte da fortuna de R$ 180 milhões do cantor Kate Cassidy pode contestar herança sob a Lei de Herança do Reino Unido, segundo o jornal The Sun Famosos e TV|Do R7 09/05/2025 - 10h22 (Atualizado em 09/05/2025 - 10h22 ) twitter

Kate Cassidy pode contestar herança deixada por Liam Payne Divulgação/Kate Cassidy

A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, pode ter direito a uma parte da fortuna de £ 24,2 milhões (cerca de R$ 182 milhões) deixada pelo ex-integrante do One Direction, caso decida entrar com uma ação judicial, segundo informações do jornal britânico The Sun.

Liam Payne morreu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o cantor não deixou testamento, e sua fortuna foi destinada ao filho, Bear, de 8 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Tweedy, do Girls Aloud.

A herança será administrada por Cheryl e pelo advogado especializado em música Richard Bray, com os bens colocados em um fundo fiduciário para Bear.

No entanto, Kate Cassidy, que namorava Payne há cerca de dois anos, pode contestar a distribuição do patrimônio com base na Lei de Herança (Provisão para Família e Dependentes) do Reino Unido.

A legislação permite que pessoas financeiramente dependentes do falecido solicitem uma “provisão financeira razoável”. Para isso, ela precisaria entrar com a ação dentro de seis meses após a emissão da Carta de Concessão de Administração, que define os administradores definitivos do patrimônio.

Segundo o The Sun, Kate, uma modelo de 26 anos nascida em Nova Jersey, recebia uma mesada de £ 20.000 por mês de Payne enquanto eles viviam juntos na Flórida. Além disso, ela tinha acesso ao cartão de crédito do cantor, o que pode reforçar a alegação de dependência financeira.

O jornal também aponta evidências que podem fortalecer uma possível reivindicação de Kate. Entre elas, está uma carta escrita por Payne na qual ele prometia: “Eu e Kate nos casaremos dentro de um ano e ficaremos juntos para sempre”.

Rogelio ‘Roger’ Nores, amigo do cantor, afirmou que Payne o convidou para ser padrinho de seu casamento com Kate. A própria Cassidy declarou ao The Sun que eles discutiam planos de casamento e filhos. Essas informações poderiam ser usadas em tribunal para embasar sua reivindicação.

