Como é o anel de noivado de Taylor Swift com astro da NFL avaliado em R$ 3 milhões

Anel de noivado de Taylor Swift custa quase R$ 3 milhões Reprodução/Instagram/Taylor Swift

Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce ficaram noivos nesta terça-feira (26). O anúncio foi acompanhado da divulgação do anel escolhido pelo astro da NFL, avaliado em cerca de R$ 3 milhões.

A joia foi desenhada pelo próprio atleta em parceria com a designer Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry, em Nova York. O modelo é feito em ouro amarelo 18 quilates e conta com um diamante central do tipo Old Mine Brilliant, corte de origem artesanal com aparência vintage. Segundo especialistas ouvidos pelo portal Bride, o anel deve ter aproximadamente 8 quilates.

O joalheiro Benjamin Khordipour, da Estate Diamond Jewelry, descreveu o item como uma peça confeccionada à mão, com detalhes que reforçam a inspiração clássica. “A joia foi confeccionada artesanalmente em ouro amarelo 18k e o diamante central é fixado com pontas de agulha que combinam perfeitamente com o estilo antigo. Diamantes menores e gravações manuais adornam as laterais do anel”, afirmou.

O casal compartilhou fotos do pedido nas redes sociais. Entre as imagens divulgadas estava o registro do anel e uma referência musical, com a inclusão da canção “So High School”, lançada por Swift em 2024 sobre o relacionamento dos dois.

Taylor e Travis estão juntos há dois anos. Em entrevista recente no podcast “New Heights”, apresentado por Kelce e seu irmão Jason, a cantora comentou sobre a relação. “Ele me faz rir muito”, disse.

