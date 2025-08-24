Como hackers deram golpe de mais de US$ 29 milhões que vitimou até astro do BTS Grupo abriu contas de celular em nome das vítimas e usou cadastros para acessar contas de criptomoedas Famosos e TV|Do R7 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um hacker chinês foi extraditado da Tailândia após liderar uma rede que desviou 29 milhões de dólares na Coreia do Sul.

O suspeito, de 34 anos, invadiu sistemas de telecomunicações para obter dados pessoais de vítimas, incluindo Jungkook do BTS.

Com as informações roubadas, o grupo abriu contas de celular para acessar contas financeiras e de criptomoedas.

As autoridades sul-coreanas estão conduzindo uma investigação completa após a prisão do acusado.

Autoridades tailandesas prenderam o acusado e o entregaram à Coreia do Sul Ministério da Justiça da Coreia do Sul

Um cidadão chinês acusado de liderar uma rede de hackers que desviou mais de 38 bilhões de wons, o equivalente a 29 milhões de dólares, de vítimas na Coreia do Sul, incluindo Jungkook, integrante do grupo BTS, foi extraditado da Tailândia após uma operação internacional.

O Ministério da Justiça informou que o suspeito, de 34 anos, chegou ao Aeroporto Internacional de Incheon na manhã de sexta-feira (22), vindo de Bangkok. Segundo as autoridades, ele montou uma organização de hackers no exterior que, entre agosto de 2023 e janeiro de 2024, invadiu sistemas de empresas de telecomunicações sul-coreanas para obter dados pessoais ilegalmente.

Com as informações roubadas, o grupo abriu contas de celular em nome das vítimas e usou esses cadastros para acessar contas financeiras e de criptomoedas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Ministério da Justiça trabalhou em conjunto com a Agência da Polícia Metropolitana de Seul e a Interpol para rastrear os movimentos do suspeito. Ele havia entrado na Tailândia em abril. Por meio da Rede de Justiça do Sudeste Asiático e de um pedido de extradição emergencial, as autoridades tailandesas prenderam o acusado e o entregaram à Coreia do Sul.

‌



“Solicitaremos um mandado de prisão após interrogar o suspeito e analisar os materiais apreendidos. Dado o significativo impacto social deste caso, conduziremos uma investigação completa”, informou a unidade de crimes cibernéticos da Polícia Metropolitana de Seul.

Perguntas e Respostas Quem é o suspeito do golpe de mais de US$ 29 milhões? Um cidadão chinês, de 34 anos, é acusado de liderar uma rede de hackers que desviou mais de 38 bilhões de wons, equivalentes a 29 milhões de dólares, de vítimas na Coreia do Sul, incluindo Jungkook, integrante do grupo BTS. Como o golpe foi realizado? O grupo de hackers invadiu sistemas de empresas de telecomunicações sul-coreanas entre agosto de 2023 e janeiro de 2024, obtendo dados pessoais ilegalmente. Com essas informações, abriram contas de celular em nome das vítimas e acessaram contas financeiras e de criptomoedas. Como o suspeito foi capturado? O suspeito foi extraditado da Tailândia após uma operação internacional. Ele havia entrado na Tailândia em abril e foi preso pelas autoridades tailandesas, que o entregaram à Coreia do Sul após um pedido de extradição emergencial. Qual é a posição do Ministério da Justiça da Coreia do Sul sobre o caso? O Ministério da Justiça informou que solicitará um mandado de prisão após interrogar o suspeito e analisar os materiais apreendidos. A unidade de crimes cibernéticos da Polícia Metropolitana de Seul afirmou que conduzirá uma investigação completa devido ao significativo impacto social do caso.

