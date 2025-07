Entenda por que câncer de pâncreas, descoberto em Edu Guedes, tem diagnóstico difícil Apresentador segue em recuperação, estável e evoluindo de forma positiva, segundo a equipe médica Famosos e TV|Do R7 07/07/2025 - 17h16 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h27 ) twitter

Edu Guedes passou por cirurgia de emergência para retirada de nódulos Reprodução/Record

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas e passou por cirurgia de emergência no sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos. A operação foi realizada após uma crise renal e uma infecção que o levaram a uma investigação médica mais aprofundada.

O câncer de pâncreas é considerado um dos tipos mais agressivos da doença. A maior dificuldade está no diagnóstico precoce, já que os sintomas iniciais são inespecíficos e muitas vezes confundidos com outras condições. Entre eles estão dor abdominal, perda de peso, fadiga, náuseas, icterícia, urina escura e fezes claras. Quando os sinais se manifestam com intensidade, a doença geralmente já se encontra em estágio avançado.

De acordo com especialistas, apenas entre 15% e 20% dos pacientes diagnosticados têm chance de realizar cirurgia com intenção curativa no momento da descoberta. A ausência de exames eficazes para rastreamento precoce em larga escala também dificulta o diagnóstico. Em muitos casos, o tumor só é identificado quando há metástase.

O pâncreas atua na digestão e na regulação hormonal do corpo, o que torna seu comprometimento especialmente delicado. Cirurgias para retirada dos tumores podem atingir diferentes regiões do órgão. Dependendo da localização e da extensão da doença, pode ser necessária a remoção parcial ou total do pâncreas, além de partes de outros órgãos como estômago, intestino e baço.

Após a cirurgia, o material retirado é analisado para verificar a necessidade de tratamentos adicionais, como a quimioterapia. Em alguns casos, a quimioterapia pode ser indicada antes da cirurgia, com o objetivo de reduzir o tamanho do tumor e facilitar sua retirada.

Os fatores de risco associados ao câncer de pâncreas incluem tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade e sedentarismo. Pessoas com histórico familiar da doença ou com pancreatites de repetição também estão em grupos de maior atenção médica.

De acordo com o comunicado divulgado, Edu Guedes segue internado em São Paulo, e se encontra em estado “estável” e evoluindo após o procedimento. “O chef e apresentador Edu Guedes passou bem a noite, segue em recuperação, estável e evoluindo de forma positiva. Cada dia é uma vitória”, diz o texto.

As informações do texto foram retiradas do Instituto Nacional de Câncer, órgão brasileiro auxiliar do Ministério da Saúde responsável por coordenar ações integradas para a prevenção e controle do câncer no Brasil.

