Entenda por que Diddy foi absolvido das acusações mais graves nos EUA Preso deste setembro, artista ainda enfrenta acusações relacionadas à prostituição, consideradas mais brandas em termos legais Famosos e TV|Do R7 02/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h38 ) twitter

Sentença de Diddy ainda não tem data para ser divulgada Reprodução/X

O rapper e empresário Sean Diddy Combs foi absolvido nesta quarta-feira (2) das acusações mais graves no julgamento que enfrentava por tráfico sexual e conspiração para extorsão. O júri considerou Combs culpado apenas por crimes ligados à prostituição, o que pode levá-lo à prisão, embora haja possibilidade de liberdade sob fiança. A decisão foi tomada após três dias de deliberações e marcou o fim de um dos julgamentos mais impactantes envolvendo figuras públicas dos EUA nos últimos anos.

Combs, de 55 anos, respondia por uma série de acusações, entre elas promover encontros sexuais envolvendo drogas e violência física. A promotoria alegava que o artista manipulava e ameaçava mulheres com base no poder econômico do artista e influência na indústria musical. O caso teve como base os relatos de ex-namoradas, incluindo a cantora Cassie, que detalhou episódios de violência e coerção sexual ao longo de 11 anos de relacionamento.

O júri, no entanto, entendeu que não havia provas suficientes para sustentar as acusações de tráfico sexual e extorsão. Combs foi condenado apenas por violar a Lei Mann, que trata do transporte de pessoas entre estados para fins de prostituição. Ele teria levado mulheres, incluindo namoradas e profissionais do sexo, a diferentes localidades dos EUA para encontros sexuais pagos.

Durante o julgamento, a defesa admitiu que Combs mantinha relacionamentos com múltiplas mulheres e gravava vídeos íntimos, mas argumentou que as interações eram consensuais.

‌



A sentença de Diddy ainda não tem data para ser divulgada. Enquanto isso, o juiz distrital dos EUA, Arun Subramanian, deve avaliar se Combs poderá aguardar em liberdade. Ele está preso desde setembro.

O caso ganhou repercussão internacional após a divulgação de um vídeo em que Combs agride Cassie, além de outros depoimentos como o do rapper Kid Cudi, que afirmou ter tido seu carro incendiado após um desentendimento com Combs.

