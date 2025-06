Entenda por que o julgamento de Diddy não pode ser gravado ou transmitido Justiça dos EUA afirma que o rapper liderou uma rede de exploração sexual durante mais de 20 anos Famosos e TV|Do R7 01/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 02h00 ) twitter

Rapper P. Diddy vai a Júri por tráfico sexual; pena pode ser perpétua Reprodução/X

O julgamento do rapper e empresário Sean Combs, conhecido como P. Diddy, chegou à terceira semana em Nova York. Apesar da gravidade das acusações e da intensa repercussão do caso, o público não vê imagens ou vídeos do artista no tribunal. A cobertura visual se limita a ilustrações feitas durante as sessões no Tribunal Federal de Manhattan.

Isso acontece porque o caso corre sob a jurisdição federal dos Estados Unidos. Segundo a Regra 53 das Regras Federais de Processo Penal, é proibido gravar, fotografar ou transmitir audiências em tribunais federais, a menos que haja autorização específica por parte do juiz ou alguma exceção prevista em lei.

A proibição busca preservar a integridade do julgamento, evitando que a presença da mídia influencie jurados ou testemunhas. A legislação também visa proteger a privacidade das pessoas envolvidas.

Diddy’s courtroom sketches from yesterday



🎨 by Jane Rosenberg

🎨 by Christine Cornell pic.twitter.com/TvaofJo2L8 — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) September 18, 2024

A regra, em vigor desde 1946, divide opiniões entre magistrados americanos. Alguns defendem maior transparência, enquanto outros preferem restringir qualquer tipo de material audiovisual para garantir imparcialidade.

A limitação não se aplica a processos em tribunais estaduais, que costumam ser mais permissivos. Por isso, julgamentos de figuras públicas como Johnny Depp e Amber Heard, O.J. Simpson e Gwyneth Paltrow puderam ser transmitidos ao vivo.

Diddy enfrenta acusações graves. O Departamento de Justiça dos EUA afirma que ele liderou uma rede de exploração sexual durante mais de 20 anos, com uso de coação, tráfico de drogas e armas de fogo. O julgamento começou oficialmente em 12 de maio e deve durar ao menos oito semanas.

