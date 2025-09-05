Jack Osbourne revela como descobriu a morte do pai, Ozzy: ‘Ninguém esperava’ Filho do cantor explicou que o primeiro impacto foi de tristeza, mas também de alívio por saber que o pai não estava mais sofrendo Famosos e TV|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jack Osbourne revelou em vídeo no YouTube como soube da morte de seu pai, Ozzy Osbourne, em 22 de julho.

Ozzy, famoso cantor do Black Sabbath, faleceu em Londres aos 76 anos após um ataque cardíaco.

Jack estava em Los Angeles quando recebeu a notícia e descreveu o momento como avassalador, mas também um alívio por seu pai não estar mais sofrendo.

A família divulgou um comunicado expressando tristeza e pedindo respeito à privacidade neste momento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jack disse que viajou imediatamente para a Inglaterra quando soube da notícia Reprodução/Instagram

Jack Osbourne contou em um vídeo publicado no YouTube como soube da morte do pai, Ozzy Osbourne, em 22 de julho. O músico do Black Sabbath morreu aos 76 anos em Londres, após um ataque cardíaco. O cantor já apresentava um quadro de Parkinson e doença arterial coronariana antes do infarto.

O filho do cantor, de 39 anos, relatou que estava em Los Angeles quando recebeu a notícia. “Acordei com uma batida na porta de casa por volta das 3h45 da manhã. Alguém que trabalhou para a minha família por provavelmente 30 anos estava ali. Quando olhei pela janela e vi que era ele, soube que algo ruim tinha acontecido. Fui informado de que meu pai havia falecido”, disse Jack.

Ele explicou que o primeiro impacto foi de tristeza, mas também de alívio por saber que o pai não estava mais sofrendo. “Eu queria que ele ainda estivesse conosco, mas ele estava passando por um momento difícil e acho que as pessoas viram isso no show”, afirmou, referindo-se à última apresentação do Black Sabbath, em 5 de julho, em Birmingham.

“Ninguém esperava que acontecesse tão rápido e na hora em que aconteceu. Não era nada que estivesse no nosso radar” (Jack Osbourne)

Jack contou que viajou imediatamente para a Inglaterra e estava no avião quando a notícia se espalhou pelo mundo. “Muitas pessoas entraram em contato. Fiquei grato por estar em um voo e só poder receber mensagens de texto, não ligações. Foi avassalador, mas também gratificante ver a demonstração de amor. Eu sei que meu pai era um cara especial. Ele significava muito para muita gente e vai fazer falta.”

‌



No mesmo vídeo, Jack lembrou que tinha passado uma semana na casa de Ozzy pouco antes da morte, após desistir de férias em Portugal por causa de uma virose que atingiu os filhos. “Nunca fiquei tão grato pelos meus filhos terem tido uma virose estomacal como hoje”, disse.

Ele também esteve presente na última apresentação do pai no Villa Park, em Birmingham. Ozzy, diagnosticado com Parkinson em 2003, se apresentou sentado em um trono decorado com morcego e caveiras. “Após o show, ele estava de ótimo humor e gostava de ler as resenhas no jornal”, contou Jack.

‌



A família de Ozzy divulgou um comunicado após a morte. “É com mais tristeza do que meras palavras podem transmitir que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento.”

