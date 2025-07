Os últimos atos de Ozzy Osbourne e Black Sabbath e o legado que engrandeceu o rock Derradeira apresentação dos precursores do metal aconteceu no último sábado (5) para 45 mil fãs Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 07/07/2025 - 16h35 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h35 ) twitter

Os últimos atos de Ozzy Osbourne e Black Sabbath e o legado que engrandeceu o rock Foto: Reprodução / Instagram / @blacksabbath

A histórica trajetória do Black Sabbath, bem como de seu lendário frontman, Ozzy Osbourne, chegou ao seu epílogo no último sábado (5) na mesma cidade onde tudo começou: Brimingham, na Inglaterra.

O show, de caráter beneficente, levou 45 mil fãs ao Villa Park, estádio do Aston Villa e sua atmosfera foi repleta de emoção, prontamente identificada pela plateia que este presente ao evento.

A formação original do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward se concretizou na cidade inglesa pela primeira vez em 20 anos.

Em uma transmissão que durou 11 horas, vários nomes célebres do rock estiveram presentes na despedida do Sabbath e de Ozzy batizada de Back to Beginning: Metallica, Slayer, Guns N’Roses, Tool, Pantera, além de Yungblud e Sammy Hagar, entre outros.

‌



Entre os tributos prestados a Ozzy Osbourne e Black Sabbath, James Hetfield, vocalista do Metallica, disse que “sem Sabbath não haveria Metallica”. Já o astro britânico Elton John reconheceu Ozzy como um dos maiores cantores de sua geração e desejou que o concerto fosse um dia especial para ele.

No setlist, Ozzy Osbourne revisitou cinco músicas de sua bem sucedida carreira solo, até alcançar a parte final da despedida, quando se reuniu com os membros do Black Sabbath.

‌



O show, cujo lucro será destinado a instituições de caridade, contou com uma audiência de 5,8 milhões de fãs através dos meios digitais, com uma movimentação de 20 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 140 milhões no câmbio atual).

Mas nada disso é mais superlativo que a carreira solo de Ozzy Osbourne e a trajetória de Black Sabbath: músicas como Iron Man, Paranoid, War Pigs, Black Sabbath e Changes se tornaram verdadeiros clássicos atemporais da gloriosa parceria entre os dois atos.

‌



Foram mais de 70 milhões de discos vendidos pelo Black Sabbath até hoje, o que abriu o caminho para que a banda fosse referida como parte da “trindade profana do hard rock e heavy metal britânicos do inicio a meados dos anos 1970”.

Recentemente, o site Vinews, parceiro do R7, anunciou a reedição do álbum Scream, de Ozzy Osbourne, lançado originalmente em 2010, que agora ganhará uma edição especial em vinil duplo.

A Rolling Stone colocou o Black Sabbath entre os 100 Maiores Artistas de Todos os Tempos.

Eles também entraram para o Hall da Fama do Rock em 2006.

Conquistaram dois prêmios Grammy de Melhor Performance de Metal, além de serem homenageados pela Academia de Artes e Gravação pelo Conjunto da Obra.

Em mais de cinco décadas, Ozzy e Sabbath definiram os rumos do heavy metal e consolidaram o rock como um grande pilar da indústria musical.

