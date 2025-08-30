Laila Frizon, representante do Rio Grande do Sul, é eleita Miss Brasil Terra 2025 Concurso foi transmitido ao vivo pela RECORD NEWS na noite desta sexta-feira (29) Famosos e TV|Do R7 30/08/2025 - 00h24 (Atualizado em 30/08/2025 - 00h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Representante do Rio Grande do Sul, Laila Frizon é eleita Miss Terra Brasil 2025. Reprodução/@missearthbrasil

Laila Frizon, representante de Rio Grande do Sul, foi coroada Miss Brasil Terra 2025, na noite desta sexta-feira (29), em Fortaleza, no Ceará. O evento foi transmitido ao vivo pela RECORD NEWS para todo o Brasil.

Ela recebeu o prêmio de R$ 30 mil e irá representar o Brasil no Miss Terra Internacional, nas Filipinas, no dia 5 de novembro.

O concurso foi apresentado por Flávia Cavalcante, Carol Portella e Lillyan Di Carlly. Já o corpo de jurados foi formado por Gabriela Borges, a Miss Cosmo Brasil 2025; João Dimas, fundador do Miss Sem Censura; a empresária Simone Bardini; a apresentadora Niara Meirele; o empresário Pedro Sobreira; Teresa Santos, a Miss Brasil 2021; Melissa Gurgel, Miss Brasil 2014; e Natália Guimarães, vice-Miss Universo 2007.

Em uma votação realizada no site oficial, as três favoritas ao título eram a Miss Mato Grosso Terra, Michelli Kosloski; a Miss Minas Gerais Terra, Ana Paula Oliveira; e a Miss Goiás Terra, Juliana Saraiva.

‌



Na edição de 2024, realizada em São Paulo, a estudante de direito Josiane Viana, de 26 anos, do Amapá, foi coroada Miss Brasil Terra e recebeu o prêmio de R$ 30 mil. Em novembro do mesmo ano, ela representou o Brasil no Miss Terra Internacional, realizado nas Filipinas, mas a vencedora foi Jessica Lane, da Austrália.

Para saber tudo do mundo dos famosos,siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp