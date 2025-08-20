Casado há 15 anos, Alexandre Pires se declara: ‘Romantismo que coloco nas músicas vem desse amor real’ Em entrevista exclusiva, cantor fala da chegada do primeiro neto, além do sucesso do projeto ‘Pagonejo Bão’ Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

Alexandre Pires está em turnê pelo Brasil Divulgação/LEONARDO LIMA

Com mais de três décadas de carreira, Alexandre Pires resolveu se aventurar em um novo ritmo. Na verdade, o cantor uniu o pagode, que tornou sua voz famosa em todo o país, a outro gênero querido pelos brasileiros. Surgiu, assim, o Pagonejo Bão. “Eu sou o pagodeiro mais sertanejo que existe”, brinca o artista, em entrevista exclusiva ao blog.

O projeto — que está em turnê pelo Brasil e chega no próximo dia 30 a São Paulo, no espaço Unimed — já rendeu parcerias poderosas. Entre elas, a música De Ex para Ex, ao lado de Lauana Prado, que já soma mais de 3,5 milhões de visualizações no YouTube, além de sucessos eternizados nas vozes de Zezé Di Camargo & Luciano, Jorge & Mateus, Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Luan Santana e muitos outros.

Alexandre Pires é avô de Ravi Reprodução/Instagram/@alexandrepires_

Se na vida profissional há novidades, na pessoal não é diferente. No dia 23 de julho, aos 49 anos — com carinha de 20 —, Alexandre se tornou avô de primeira viagem de Ravi, filho de Carol Pires, sua primogênita. “Tô bem babão, viu?”, confessa.

O artista é casado há 15 anos com Sara Campos, com quem tem mais dois filhos. O relacionamento, aliás, é inspiração para seus grandes sucessos. “O romantismo que coloco nas músicas vem muito desse amor real, vivido, maduro”, declara.

Leia a entrevista exclusiva de Alexandre Pires ao blog:

Vovô de primeira viagem

“A parte boa de ser avô é que eu posso fazer tudo o que não podia com os meus filhos, e, aí, os pais que se organizem, né [risos]? Brincadeiras à parte, eu sei da minha responsabilidade como avô e quero que Ravi sinta muito orgulho do sobrenome que carrega. Ele é uma preciosidade, fruto do amor da minha filha mais velha, meu primeiro grande amor eterno. Poder viver isso com ela e com o Matheus [marido de Carol] está sendo incrível. Quero poder curtir muito ainda com ele. Tô bem babão, viu?”

Alexandre Pires diz que a mulher, Sara Campos, é inspiração Reprodução/Instagram/@alexandrepires_

Casamento de 15 anos

“Encontrei na Sara um porto seguro, um amor e companheirismo que sempre busquei. Somos muito felizes e temos nosso maior bem, que são nossos filhos. O romantismo que coloco nas músicas vem muito desse amor real, vivido, maduro. A gente se respeita, se admira, se apoia. E isso inspira tudo o que faço, no palco e fora dele.”

‘Pagonejo Bão’

“Como muitos sabem, e até brincam com isso, eu sou o pagodeiro mais sertanejo que existe. Gosto muito, cresci ouvindo, tenho muitos amigos do gênero, e era algo que eu queria fazer sem perder a minha essência, que é o samba e o pagode. Um dia pensei: ‘por que não misturar?’. E aí saiu do papel e virou o Pagonejo Bão, que gravamos em Goiânia no início do ano, com muita gente querida convidada. Agora estamos rodando o país.”

Parcerias com Ana Castela, Murilo Huff, Leonardo e mais

“Arrisco dizer que fiz mais parcerias com os sertanejos do que com outros estilos. Quis trazer para esse projeto meus amigos, como Leonardo, Luiz Cláudio e Giuliano, Matogrosso e Mathias, e também nomes que estão arrasando, como Lauana Prado, Ana Castela e Murilo Huff. Tem ainda o Léo Santana em uma música muito gostosa de cantar, Botecoterapia. No repertório, trouxe também referências como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e tantos outros.”

‘De Ex pra Ex’: 3,5 milhões de views

“Fico muito feliz de ver essa força feminina tomando conta do palco. A Lauana é um exemplo lindo disso. Eu já gostava dela, mas me surpreendi com o talento, com a presença, com a entrega. A nossa música, De Ex pra Ex virou um sucesso — já passou dos 3,5 milhões de visualizações no YouTube e entrou entre as mais ouvidas do Spotify. A mulherada está dominando com garra, talento e muito carisma. Eu aplaudo de pé!”

Cheio de ginga

“Eu sou um cara que, junto com a minha equipe, sempre se preocupou em dar o melhor: fazer show com grandes estruturas, muita dança, interação. Com o Pagonejo não poderia ser diferente. Inclusive, está convidada para ir ao Unimed!”

Carinha de 20

“Eu tento me cuidar com alimentação e exercícios, e acho que a genética também ajuda. Mas, acima de tudo, acredito que a alegria de viver, o amor pela música e pela família rejuvenescem a gente por dentro — e isso reflete por fora.”

