Faustão deixa a UTI, mas segue internado em hospital em São Paulo
Apresentador passou por um transplante de fígado e um retransplante renal
Faustão deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular em São Paulo, onde ele segue internado. Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18), o apresentador segue em observação no quarto desde o último dia 13, e apresentou melhora das funções dos órgãos transplantados.
“Ele continua em processo de reabilitação física e nutricional”, informou a equipe médica.
O apresentador passou por um transplante de fígado e um retransplante renal. Ele também enfrentou uma infecção bacteriana aguda que chegou a preocupar os médicos.
Leia o boletim médico na íntegra
São Paulo, 18 de agosto de 2025 – O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional.
