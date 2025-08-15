Neymar, Ivete, Virginia e mais: quem são os famosos eleitos os ‘mais carismáticos do Brasil’ Entrevistados de pesquisa usaram critérios como ‘cativar e envolver o público’ para escolha Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Neymar Jr. e Ivete Sangalo foram escolhidos como os famosos mais carismáticos do Brasil em pesquisa da Conquer.

Os critérios de seleção incluíram a capacidade de cativar e envolver o público, além de se comunicar de forma natural.

Outros nomes na lista masculina incluem Celso Portiolli, Luciano Huck e Silvio Santos; na feminina, Ivete é seguida por Taís Araújo e Virginia Fonseca.

A pesquisa envolveu 500 adultos e teve uma margem de erro de 3,3 pontos percentuais, com índice de confiabilidade de 95%. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Neymar Jr., Ivete Sangalo e Virginia Fonseca: os preferidos do público Reprodução/Instagram/@raulbaretta_photo / Santos FC/@barbara_landim/@virginia

Neymar Jr. e Ivete Sangalo foram eleitos as celebridades mais carismáticas do país em um estudo divulgado nesta quinta-feira (14). O levantamento, feito pela Conquer e enviado ao blog, entrevistou centenas de pessoas residentes em todas as regiões do Brasil e conectadas à internet.

A lista de homens ainda têm nomes como Celso Portiolli, Luciano Huck e Silvio Santos — que morreu em agosto de 2024 —, nesta ordem. Já no ranking de mulheres, Ivete é seguida por Taís Araújo, Virginia Fonseca e Xuxa.

Segundo a pesquisa, a justificativa utilizada para a escolha dos famosos foi a “habilidade de cativar e envolver o público, bem como se comunicar de maneira natural e confiante (66%)“. Demonstrar empatia e praticar a escuta ativa também aparecem, citados por 62% dos entrevistados.

Além disso, os entrevistados responderam que acreditam que as pessoas carismáticas conseguem mais oportunidades, além de encontrar soluções mais rápidas e causar menos atrito.

Metodologia da pesquisa

O estudo entrevistou 500 adultos maiores de 18 anos residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.

Ao todo, os respondentes tiveram acesso a 8 questões, que exploraram os diversos conceitos de carisma, sua importância entre as lideranças e o impacto no dia a dia de trabalho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

