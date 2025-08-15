Neymar, Ivete, Virginia e mais: quem são os famosos eleitos os ‘mais carismáticos do Brasil’
Entrevistados de pesquisa usaram critérios como ‘cativar e envolver o público’ para escolha
Neymar Jr. e Ivete Sangalo foram eleitos as celebridades mais carismáticas do país em um estudo divulgado nesta quinta-feira (14). O levantamento, feito pela Conquer e enviado ao blog, entrevistou centenas de pessoas residentes em todas as regiões do Brasil e conectadas à internet.
A lista de homens ainda têm nomes como Celso Portiolli, Luciano Huck e Silvio Santos — que morreu em agosto de 2024 —, nesta ordem. Já no ranking de mulheres, Ivete é seguida por Taís Araújo, Virginia Fonseca e Xuxa.
Segundo a pesquisa, a justificativa utilizada para a escolha dos famosos foi a “habilidade de cativar e envolver o público, bem como se comunicar de maneira natural e confiante (66%)“. Demonstrar empatia e praticar a escuta ativa também aparecem, citados por 62% dos entrevistados.
Além disso, os entrevistados responderam que acreditam que as pessoas carismáticas conseguem mais oportunidades, além de encontrar soluções mais rápidas e causar menos atrito.
Metodologia da pesquisa
O estudo entrevistou 500 adultos maiores de 18 anos residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.
Ao todo, os respondentes tiveram acesso a 8 questões, que exploraram os diversos conceitos de carisma, sua importância entre as lideranças e o impacto no dia a dia de trabalho.
