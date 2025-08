Murilo Huff vira sócio de vaca avaliada em R$ 17,2 milhões Cantor arrematou o animal em um leilão no interior de São Paulo e está investindo pesado no agronegócio Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 01/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Murilo Huff investiu no agronegócio ao arrematar uma vaca avaliada em R$ 17,2 milhões.

A vaca, chamada Íris 8 FIV da Valônia, é uma importante matriz da raça Nelore e possui um histórico de campeonatos.

O cantor acredita que o animal irá agregar valor ao seu plantel e melhorar o desempenho genético.

Recentemente, Murilo também teve polêmicas envolvendo a guarda de seu filho e investigações financeiras relacionadas a ele. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Murilo Huff celebra aquisição de uma das vacas 'mais cobiçadas do Brasil' Reprodução/Instagram/@nelorehuff e Divulgação/Nelore Huff

Não é só de música que vive o cantor Murilo Huff. O sertanejo está investindo pesado no agronegócio e recentemente arrematou em um leilão uma vaca avaliada em R$ 17.280.000. O animal é uma das principais matrizes da raça Nelore, a icônica Íris 8 FIV da Valônia, e faz parte de uma sociedade da empresa do cantor, a Nelore Huff, com a Syagri, a Pecuária São Jorge, a Nelore HK e a Nelore Brasão.

A vaca adquirida por Huff tem um ‘currículo’ notável. Ela foi Grande Campeã Expozebu 2019, Grande Campeã Expoinel Minas 2020, nove vezes Grande Campeã e Reservada Grande, além de Recorde de peso em Terras de Kubera, com 1.306 kg, e recordista mundial de valorização em venda de prenhez, em R$ 540 mil.

Além disso, a vaca é mãe de diversas campeãs, incluindo a Campeã Bezerra Jovem na Expoinel Minas 2021 e a Campeã Novilha Menor na Expoinel Nacional 2022, que foi comercializada por R$ 990 mil.

“A Íris 8 foi arrematada no Leilão Raridades, em Ribeirão Preto (SP). Foi um momento de muita euforia e orgulho, pois se trata de uma das vacas mais cobiçadas do Brasil, e do mundo, com vários recordes em pista. Além do mais, é uma grande reprodutora, com diversos filhos campeões. Então, com certeza é um animal que vai agregar muito no nosso plantel, e no melhoramento genético dos nossos cruzamentos”, comenta o cantor.

‌



Murilo Huff disputa guarda do filho

A relação entre Murilo Huff e a Dona Ruth, mãe de Marílai Mendonça, virou alvo de polêmicas no início de julho. O cantor obteve a guarda unilateral provisória de seu filho Léo, de 5 anos, que vivia com a avó desde a morte da ma~e em 2021.

Além disso, o cantor entrou com um pedido na Justiça para serem investigadas as movimentações financeiras nas contas do filho.

‌



✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp