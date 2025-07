Murilo Huff se pronuncia pela 1ª vez após polêmica com mãe de Marília Mendonça: ‘Situações graves’ Cantor disputa a guarda do filho, Léo, com a ex-sogra, Ruth Moreira Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 02/07/2025 - 17h41 (Atualizado em 02/07/2025 - 18h24 ) twitter

Murilo Huff com o filho e a mãe de Marília Mendonça Reprodução/Instagram

Murilo Huff se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (2), após pedir a guarda unilateral provisória de Leo, de 5 anos, seu filho com Marília Mendonça. O menino morava com a avó Ruth Moreira, que, desde então, soltou indiretas ao ex-genro nas redes sociais. A briga dividiu opiniões entre os fãs e até o irmão de Marília entrou na briga, implorando pelo fim das críticas à mãe.

“Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa. Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica”, começa o comunicado.

Segundo o texto, o pedido de guarda unilateral veio após “diversas situações graves” e “alarmantes” e que, mesmo assim, o cantor tentou uma resolução amigável, mas foi ignorado por Ruth. “Buscando o melhor para seu filho, [Murilo] não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor”.

O cantor ainda ressalta que convive diariamente com o filho, exceto nos fins de semana. “Murilo participa ativamente da rotina do filho”, informa o texto.

“Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão”, conclui o comunicado.

A decisão judicial do processo, que está em segredo de Justiça, será divulgada somente na próxima semana para os familiares, enquanto a guarda de Léo, de 5 anos, continua compartilhada entre o pai e a avó.

Leia a nota divulgada pela equipe de Murilo Huff na íntegra:

Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica.

Ocorre que, em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor.

Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações ALARMANTES, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth.

Por clareza, todos os dias Léo vai para casa de seu pai, exceto aos finais de semana, Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo como, seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Léo SEMPRE teve e tem uma CONVIVÊNCIA DIÁRIA e HABITUAL com a figura paterna.

Nesse cenário, ainda que o processo tramite em segredo de justiça, é importante salientar que a decisão proferida claramente se baseou nos FATOS e PROVAS CONTUNDENTES dos autos, sendo que, a fixação do direito de convivência foi determinada pelo Julgador que se amparou nas circunstâncias do processo, visando, evidentemente, o melhor para o bem-estar do Léo.

Enfim, Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão.

Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprirá com a determinação judicial imposta.

