Lauana Prado: quem é a artista que enfrentou pouso de emergência em Goiânia Cantora sertaneja voava para Sorocaba (SP) quando um dos compartimentos da aeronave abriu em pleno voo; ninguém se feriu Famosos e TV|Do R7 19/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h11 )

Lauana Prado relatou o susto em uma transmissão nas redes sociais Reprodução/X/LauanaPrado

A cantora sertaneja Lauana Prado e sua equipe viveram momentos de tensão na manhã de segunda-feira (18) durante um voo que partiu de Anápolis, em Goiás, com destino a Sorocaba, em São Paulo. A aeronave precisou realizar um pouso de emergência em Goiânia após a abertura acidental de uma das portas durante o trajeto.

Segundo a assessoria da artista, o avião decolou por volta das 9h30 e, cerca de 20 minutos depois, apresentou a falha. O piloto pousou em segurança em Goiânia, capital do estado. Ninguém ficou ferido.

Lauana relatou o susto em uma transmissão nas redes sociais e não conteve a emoção. “Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior”, disse.

A cantora explicou que acordou com o barulho da porta se abrindo. “Eu acordei com um barulho muito alto, parecia um arrombamento. Eu estava com uma venda no olho tentando dormir e, quando vi a porta aberta e o clarão entrando no avião, vocês podem imaginar o desespero que foi. Foram alguns minutos de muito desespero, mas os pilotos agiram muito rapidamente”, contou.

Apesar do ocorrido, ela reforçou que não houve perda de bagagens e que a tripulação conseguiu conduzir a situação com eficiência. “Não perdemos nenhum bem material, as malas não voaram, nada saiu do avião”, afirmou.

Lauana destacou ainda que a aeronave utilizada sempre passou por processos regulares de segurança e que não havia indícios de falha técnica.

Quem é Lauana Prado

Nascida em Goiânia e criada em Araguaína, no Tocantins, Lauana Prado, cujo nome de batismo é Mayara Lauana Pereira e Vieira do Prado, iniciou cedo o sonho de viver da música, participando de programas na TV.

A virada aconteceu após conhecer Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba, que passou a empresariá-la. Foi nessa fase que adotou o nome artístico e lançou o EP que revelou o hit Cobaia, em 2016.

Hoje, aos 36 anos, Lauana é uma das principais vozes do feminejo e alcançou destaque nacional com o medley Me Leva Pra Casa / Escrito nas Estrelas / Saudade, que figurou entre as músicas mais ouvidas do Brasil no primeiro semestre de 2024, segundo levantamento da Pró-Música.

Após o susto em pleno voo, Lauana reforçou a fé e a gratidão. “Foi algo muito sobrenatural, foi algo de Deus. Deus mais uma vez provando o seu cuidado, a sua misericórdia, a sua fidelidade com a gente”, afirmou.

Perguntas e respostas

